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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar, 50 gram skunk ile 783 uyuşturucu hap ele geçirildi

08 Ocak 2018 16:40

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar, 50 gram skunk ile 783 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'dan Eskişehir\'e uyuşturucu getiren A.C.Ö., A.A. ve H.U.\'nun içinde bulunduğu iki otomobili kent girişinde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramalarda 5 kilo esrar, 50 gram skunk ile 783 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, otomobillerde bulunan A.C.Ö., A.A. ve H.U.\'yı gözaltına aldı. 

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