T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

26 Mart 2018 16:17

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.E. ve F.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerde 0,70 gram eroin ile 59 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen F.K., Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamasının ardından serbest bırakılırken E.E. ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİREmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleOperasyondaGözaltınaUyuşturucuEmniyet MüdürlüğündeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24