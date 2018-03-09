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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, muz kutularının içinde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

09 Mart 2018 14:24

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polisin düzenlediği operasyonda, muz kutularının içinde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi\'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, muz kutularında, 2 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda ev sahibi Hamza A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamza A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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