T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılığı yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı

27 Şubat 2018 18:22

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılığı yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında; 1,16 gram metamfetamin, 5 ecstasy hap, 1,66 gram esrar ile 3,30 gram bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanırken, 6\'sı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİRAdliyeyeEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24