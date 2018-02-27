Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılığı yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında; 1,16 gram metamfetamin, 5 ecstasy hap, 1,66 gram esrar ile 3,30 gram bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanırken, 6\'sı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



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