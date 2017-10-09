Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda 324 gram likit sentetik uyuşturucu maddeyle yakalanan 39 yaşındaki A.Ş., gözaltına alındı. Yetkililer, Eskişehir\'de ilk kez bu tür uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yurt dışından uyuşturucu madde getirdiği öne sürülen A.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan A.Ş.\'nin üzerinde, 324 gram likit sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yetkililer, Eskişehir\'de ilk kez bu tür uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Şüpheli kadın, sorgulamasının ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.