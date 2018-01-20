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Eskişehir'de tur otobüsü kaza yaptı; 11 ölü, 44 yaralı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı

20 Ocak 2018 10:30

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün Eskişehir'de yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

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