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ESKİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 13 YARALI ESKİŞEHİR (A.A)

07 Eylül 2010 14:21

-ESKİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 13 YARALI ESKİŞEHİR (A.A) - 09.07.2010 - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Tuncay Aşkın idaresindeki 26 DK 565 plakalı midibüs Kırka-Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan Tuncay Aşkın, Muhammet Şimşek, Mustafa Soylu, Enver Fidan, Fatih Bilim, Mustafa Yılmaz, Yasir Babayiğit, Abdullah Şimşek, Hamza Saki, Süleyman Mıngır, Hüseyin Asga, Cemil Saki ile Şevket Aşkın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tuncay Aşkın ile Enver Fidan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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