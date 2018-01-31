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Eskişehir'de terör propagandasına 5 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden güvenlik güçlerinin Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

31 Ocak 2018 14:26

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, sosyal medya üzerinden güvenlik güçlerinin Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulunup terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak, Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, TEM Şubesi\'ne götürüldü. 5 şüphelinin sorgularının ardından \'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandasını yapmak\' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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