Eskişehir'de terör propagandası şüphelisi 5 kişi adliyede

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, sosyal medyadan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, sosyal paylaşım sitelerinde, \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili karalayıcı paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak, Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği öne sürülen 5 kişi, dün gözaltına alındı. TEM Şubesi\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, \'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandasını yapmak\' suçlarından adliyeye sevk edildi.



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