T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de telefon dolandırıcısı tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, 68 yaşındaki Ömer D

14 Eylül 2017 17:35

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kendisini \'polis\' ve \'savcı\' olarak tanıtıp, 68 yaşındaki Ömer D. ile 65 yaşındaki Hayriye Ö.\'nün altın ve paralarını alan 23 yaşındaki Sabit S. ile olaya karışan taksi şoförü 25 yaşındaki Oğuz K. yakalandı. Sabit S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sabit S., Ankara\'dan Oğuz K.\'nın kullandığı taksiye binerek Eskişehir\'e geldi. Sabit S. burada telefonla aradığı Ömer D.\'ye kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, \"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Ayrıca kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz orada bırakılmış. Şahısları takip ediyoruz. Onları yakalamak için evinizdeki altınları ve paraları göndereceğimiz görevliye teslim edin\" dedi.
Ömer D. şüphelinin isteği üzerine poşet içerisine koyduğu 30 bin liralık altın, 3 bin 400 Türk Lirası ile 40 bin Doları eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan Sabit S.\'ye verdi. Sabit S. aynı şekilde telefonla aradığı Hayriye Ö.\'nün de yaklaşık 120 bin lira değerindeki altın ve parasını aldı. İki kişinin şikayeti üzerine Sabit S., Eskişehir\'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Sabit S. ile birlikte taksi şoförü Oğuz K. da gözaltına alındı. Sabit S.\'den ele geçirilen altın ve paralar Ömer D. ile Hayriye Ö.\'ye teslim edildi. 
Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde sorgulamaları tamamlanan Sabit S. İle Oğuz K. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sabit S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi, Oğuz K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRHayriyeSabitOğuzAnkara OğuzEskişehirBankadaAyrıcaOnlarıTürk LirasıDolarıEskişehir Emniyet Müdürlüğü AsayişEmniyet Müdürlüğü AsayişTipi CezaeviFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24