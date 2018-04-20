Eskişehir'de tecavüz girişimine beraat

Eskişehir'de geçen yıl evine doğru yürüyen E.A, iki kişinin saldırısına uğradı ve telefonunu çaldı. Polisin kamera görüntülerini izlediği olayda şüphelileri tespit etti. Mahkeme, telefonu çalan zanlıyı 2.5 yıl ceza verirken diğer zanlı cinsel istismar suçundan beraat etti. E.A'nın avukatı Pınar Çelik Arpacı konuya ilişkin olarak “ Suçluları ve sapıkları sokağa salıyorlar” dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, tehdit ve yağma gibi 30’u aşkın suçtan sabıkası bulunan T.D., O.U.’nun ifadesine göre E.A.’ya laf attı. Ardından O.U.’ya “Geriden gel” dedi. Daha sonra. arkasından yaklaşarak, E.A.’nın ağzını kapattı. Bağırarak yardım isteyen E.A., telefonunu düşürdü. T.D., bağırmaya devam eden E.A.’yı beş metre uzaklıktaki garajın kapısına götürerek, zorla soydu ve çığlıklara aldırmadan tecavüz etti. O.U., bu sırada kadının telefonu alıp, olay yerinden ayrıldı. Çığlıklar üzerine pencereye çıkan vatandaşlar E.A.’yı apartman önünde belden aşağısı çıplak halde buldu.

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda E.A.’nın yalpalayarak T.D. ve O.U.’nun yanından geçtiği, iki saldırganın geriye dönerek baktığı ve saat 01.54’ten itibaren genç kadını takibe başladıkları görüldü. Daha sonra T.D.’nin arkadan yaklaşarak aniden E.A.’nın kolundan tuttuğu, öptüğü, E.A.’nın buna tepki verdiği, bir süre beraber yürümeye devam ettikleri anlaşıldı. Sonrasında T.D.’nin E.A.’yı tutarak sokağa doğru ilerlediği ve kamera açısından çıktığı tespit edildi.

Mağdur E.A. ise ifadesinde, “Yalnız başıma evime yürürken, tanımadığım iki kişiyle karşılaştım. Arkamdan ne kadar geldiler hatırlamıyorum. Tek hatırladığım daha iri olan şahsın ağzımı kapatıp beni yere yatırıp tecavüz etmeye kalkışmasıdır” dedi.

Cinsel istismara beraat

5 ay tutuklu kalan T.D.’ye ‘nitelikli cinsel saldırı ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Savcılık mütalaasında T.D.’nin E.A.’nın ağzını kapatıp yolun karşısındaki kuytu garajın önüne götürerek, cinsel saldırıya teşebbüs ettiği savunuldu. Kızın pantolonunda T.D.’nin DNA’sının bulunduğu belirtildi. Bu veriler ışığında ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan hapis cezası verilmesi istendi. T.D.’nin avukatı ise E.A.’dan alınan örneklere göre bir başkasına ait spermin bulunduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da T.D.’nin cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme son duruşmada “suçu işlediğinin sabit olmaması” nedeniyle sanığın oybirliğiyle beraatine hükmetti. Bu karara savcı itiraz ederek, T.D.’ye ceza verilmesini talep etti.



E.A.’nın avukatı Pınar Çelik Arpacı, karara isyan ederek, “Cinsel suçlarla mücadele etkin bir ceza sistemiyle olur. Suç makinesini suçsuz buldular. Suçluları ve sapıkları sokağa salıyorlar” dedi.