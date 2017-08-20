Eskişehir'de şüpheli çantadan giysi çıktı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de alışveriş merkezi karşısında, tramvay yolu yanındaki yaya kaldırımına bırakılan şüpheli sırt çantası paniğe neden oldu. Bomba uzmanının açtığı çantadan giysi çıktı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Kanatlı Alışveriş Merkezi karşısındaki yaya kaldırımında saat 22.00 sıralarında sahipsiz bir sırt çantası görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, güvenlik şeridi çekip tramvay yolunu trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede, çantadan erkek giysileri çıktı. Çanta polis merkezine götürülürken, tramvay yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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