Eskişehir'de silah operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda kuru sıkı tabancaları gerçek tabancalara dönüştürdüğü öne sürülen M.S. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.S.\'ye ait işyerine baskın düzenledi. Ekipler işyerinde yaptıkları aramada kuru sıkıdan gerçeğe dönüştürülmüş 5 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 3 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 154 tabanca mermisi, 1 uzun namlulu silah mermisi, 8 av tüfeği fişeği, 303 av tüfeği kartuşu, silah ve mermi yapımında kullanılan malzemeler ile 122 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.



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