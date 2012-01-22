Eskişehir'de seri sonu

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Bu sonuçla Galatasaray puanını 47’ye çıkartırken, sarı kırmızılıların ligdeki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Eskişehirspor ise 32 puana yükseldi.Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Selçuk, Elmander, Melo, Ujfalusi, Hakan Balta, Semih, Engin, Emre, Sabri ve Kazım ilk 11’i ile başlarken, Eskişehirspor da Ivesa, Koray, Nadareviç, Diego, Dede, Hürriyet, Alper, Volkan, Kamara, Tello ve Batuhan ilk 11’i ile sahada yer aldı.Buzlu bir zeminde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Eskişehirspor oldu. Dede’nin kanatlardan yaptığı ortalarla Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalıştı. Batuhan ile önemli fırsatlar yakalayan ev sahibi takım, bu pozisyonları gole çeviremedi.Kendi sahasından çıkmakta zorlanan Galatasaray, rakip kaleye zaman zaman etkili geldi. 41. dakikada en etkili atağını gerçekleştiren sarı kırmızılılarda Engin Baytar sağ kanattan arka direğe orta yaptı. İyi yükselen Melo’nun vuruşunda kaleci Ivesa son anda topu kornere çeldi.İlk yarının kalan bölümünde de gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.Galatasaray ikinci devreye Engin Baytar’ın yerine Sercan Yıldırım’ı oyuna alarak başladı. Daha atak bir oyun sergilemek isteyen sarı kırmızılılar, Eskişehirspor kalesinde net pozisyonlar üretmeye başladı. Kendi sahasına çekilmeyen ve Galatasaray kalesinde gol aramaya devam eden ev sahibi takım, sarı kırmızılı takımın savunmasına zor anlar yaşattı.Galatasaray oyunun son bölümünde daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başladı. Eskişehirspor kalesinde etkili gelen sarı kırmızılılar, ev sahibi takımın savunmasını aşmayı başaramadı. Eskişehirspor da rakip fileleri havalandıramayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0Stat: AtatürkHakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxxEskişehirspor: Ivesa xx, Koray x, Nadareviç xx, Diego xxx, Dede xx, Hürriyet x, Alper x, Volkan xx, Kamara xx, Tello xx, Batuhan x (Dk. 88 Burhan ?)Galatasaray: Muslera xx, Selçuk xx, Elmander x, Melo xx, Ujfalusi xx, Hakan Balta x, Semih xx, Engin x (Dk. 46 Sercan x), Emre x, Sabri x (Dk. 65 Yiğit x), Kazım xSarı kartlar: Dk. 57 Alper, Dk. 59 Nadareviç, Dk. 61 Kamara (Eskişehirspor), Dk. 63 Ujfalusi (Galatasaray)