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Eskişehir'de şehit mezarları çiçeklendirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü öncesi il merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerdeki 639 şehit mezarının bakımını yapıp çiçeklendirdi

17 Mart 2018 18:15

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü öncesi il merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerdeki 639 şehit mezarının bakımını yapıp çiçeklendirdi.
Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan 639 şehidin mezarlarını, mahalle muhtarları ve şehit yakınlarıyla tek tek görüşerek belirledi. Belediye Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki Hava Şehitliği\'nde 302, Kanlıpınar Şehitliği\'nde 47, Asri Mezarlığı\'nda 46, Esentepe Mezarlığı\'nda 21, Odunpazarı Mezarlığı\'nda 5, Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda 4, ilçe ve kırsal mahallelerde de 214 şehidin kabirlerinin bakımları yaparak çiçeklendirdi.
Yetkililer, şehit kabirlerinin düzenlemesinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü\'nden önce tamamlanmasıyla kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlere karşı milletin vefasını gösterdikleri için mutlu olduklarını söyledi. 

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