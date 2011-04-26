Eskişehir'de savaş uçağı düştü

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait bir F-4/2020 uçağının bugün saat 14.13'te eğitim uçuşu için Eskişehir meydanından kalkış esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle üs sınırları içerisinde düştüğünü, uçakta bulunan iki pilotun uçağı paraşütle emniyetle terk ettiklerini, pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.





Anadolu Ajaansı ise 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı pistinden havalanmak için hareket eden F-4 savaş uçağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu 2 pilotun hafif yaralandığını duyurdu.









Pilotlar, tedbir amacıyla Eskişehir Asker Hastanesine kaldırıldı.