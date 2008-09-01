Eskişehir'de puanlar paylaşıldı

Ligin ilk haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kalan Eskişehirspor ile kendi evinde Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Hacettepe arasındaki mücadele golsüz berabere sonuçlandı.



Ev sahibi Eskişehirspor, ilk yarıda oyunun genelde hakimiydi. Eskişehirspor'da özellikle yeni transfer Anderson bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarıda gol olmadı.



İkinci yarıda deplasman takımı Hacettepe kontrataklarla pozisyonlar yaratmaya çalışsa da gol atmayı başaramadı. İlerleyen dakikalarda ev sahibi Eskişehirspor gol için ataklarını sıklaştırsa da bunlardan faydalanamayınca maç 0-0 sona erdi.



ESKİŞEHİRSPOR: 0 - HACETTEPE SPOR: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Hakan Özkan xxx, Ekrem Kan xxx, Timur Direkler xxx

Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin xxx, Nadareviç xxx, Vucka xx, Murat xxx (Dk. 64 Tayfun Türkmen x), Doğa Kaya xx, Bülent Kocabey xxx, Poljak xxx, Özgür xx, Youla xx (Dk. 59 Lovrek xx), Anderson xx (Dk. 78 Abdullah x)

Hacettepe: Recep xx, Azmy Megahed xx, Admir Teli xx, Orhan Şam xxx, Murat Kalkan xxx, Yakubu xxx (Dk. 54 Olgay x), Kadir Bekmezci xx, Tozo xx, Zoko xx (Dk. 71 Lika x), Sandro xxx (Dk. 90 Cevher ?), İbrahim Şahin x

Sarı Kartlar: Dk. 13 Doğa Kaya, Dk. 90 Vucko (Eskişehirspor), Dk. 19 Tozo (Hacettepe)



İLK YARI

5. dakikada Özgür'ün sağ kanatan attığı topu Hacettepe Spor'den Murat kafayla taca gönderdi.



11. dakikada Youla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Anderson vuramayınca, top auta çıktı.



15. dakikada Özgür'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Anderson dokunamayınca, top kaleci Recep'te kaldı.



17. dakikada Sezgin'in ceza alanı dışından vurduğu top dışarıya çıktı.



20. dakikada Anderson'u kafayla ceza alanına indirdiği topla buluşan Poljak'ın şutunda, top autu boyladı.



21. dakikada Anderson'un sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada, Youla topa dokunamadı.



23. dakikada Özgür, topu Anderson ile buluşturdu. Anderson'un şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



28. dakikada Anderson'un attığı pasta topla buluşan Özgür'ün şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



30. dakikada Hacettepe Spor'dan Sandro'nun pasıyla buluşan Zoko'nun şutunda, kaleci Iveca topu bloke etti.



32. dakikadaki Eskişehirspor atağında, Murat'ın sol kanattan ortaladığı topa kafa vuran Anderson, topu auta gönderdi.



42. dakikada Sandro'nun kullandığı köşe vuruşunda, İbrahim Şahin topa kafa vurdu. Ivesa topu bloke etti ve maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.



İKİNCİ YARI

Karışlaşmanın ikinci yarısında iki takımda çok fazla pozisyon yaratamadı.



48. dakikada, Eskişehirspor'un atağında Özgür'ün sağ kanattan attığı topa, Anderson kafa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.



54. dakikada, Doğa Kaya'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Youla topa vurmaya çalıştı. Hacettepe defansının müdahalesiyle kornere çıktı.



68. dakikada, Hacettepe'den Sandro'nun şutunda, kaleci İvesa topu bloke etti.



84. dakikada, Bülent Kocabey'in ceza alanı dışından attığı şutta, top az farkla autu çıktı.



Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.