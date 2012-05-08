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Eskişehir'de polise gözlük, tespih ve sigara yasağı

Eskişehir Emniyet Müdürü Kuru, mobese kameralarının izlenip, aykırı davranışlarda bulunan personel hakkında rapor düzenleneceğini belirtti

08 Mayıs 2012 01:08

Eskişehir Emniyet Müdürü Naci Kuru, yayınladığı iç emirle polis memurlarının görev sırasında güneş gözlüğü takmamasını, elde sigara ve tespihle dolaşmamasını istedi.

Emniyet Müdürü Naci Kuru imzasıyla tüm birimlere, ’Tespit Edilen Aksaklıklar’ başlığıyla yazı gönderildi. İç emir niteliğinde olduğu bildirilen yazıda resmi kıyafet giyen personelin görev sırasında mutlaka şapka takmaları, kıyafetlerin temiz ve ütülü olması, gereksiz yere yüksek sesle konuşulmaması, güneş gözlüğü takılmaması istendi. 
 
Eskişehir Emniyet Müdürü Naci Kuru’nun yazısında emre aykırı davranışlarda bulunan personelin amirleri tarafından mobese kameraları görüntülerinden de yararlanılarak tespit edilip haklarında rapor düzenleneceği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlere gönderilen yazıda şöyle denildi: 
 
"Teşkilat mensuplarımızın vatandaş üzerinde bırakacağı olumlu veya olumsuz imaj, vatandaşlarımızın polise olan güveninin artmasına ya da azalmasına neden olacak en büyük etkendir. Bizler sergileyeceğimiz hal ve hareketlerimizle, bu güveni daima en yüksek seviyede tutmak ve muhafaza etmek zorunda olduğumuzu kesinlikle unutmamalıyız."
 

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Eskişehir polise gözlüktespih ve sigara yasağı

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