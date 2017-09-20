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Eskişehir'de okul servis araçlarına sıkı denetim

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ve belediye ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı

20 Eylül 2017 18:09

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ve belediye ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlere fazla öğrenci taşıyan araç sürücülerine gerekli yasal işlemler yapıldı, öğrencilere trafik kuralları ile ilgili uyarıcı broşürler dağıtıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi Ulaştım ve Zabıta Daire başkanlıklarında görevli ekipler ortaklaşa olarak okul önlerinde öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi. Vişnelik Mahallesi\'ndeki Melahat Ünügür Ortaokulu önünde yapılan denetimlerde okula öğrenci getiren ve öğrencileri evlerine götürmekte olan servis minibüsleri durdurulup sürücülerin belgelerine bakıldı, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları ve araçlardaki öğrenci sayısının fazla olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler, fazla öğrenci taşıyanlar hakkında gerekli yasal işlemler yaptı.
Polisler okul bahçesinde ve servis araçları içerisinde bulunan öğrencilere trafikle ilgili uyarıcı broşürler de dağıttı.
Emniyet Müdürlüğü yetkileri Büyükşehir Belediyesi\'ni de katılımıyla okul önlerinde 12 ekip halinde servis denetimi yaptıklarını söyledi. Eskişehir\'de 1329 servis aracının 252 okula öğrenci taşıdığını belirten yetkililer, denetimlerin süreceğini bildirdi.

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