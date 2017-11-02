Eskişehir'de öğrenci servisi kamyonete çarptı: 9 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de özel bir okulun öğrencilerini taşıyan minibüs, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada 5\'i öğrenci, 9 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Kütahya yolu Sarar Basma Fabrikası kavşağında meydana geldi. Özel bir okula öğrenci götürmekte olan Ümit Akdamar yönetimindeki 26 DG 363 plakalı minibüs, önünde gitmekte olan Kemal Yeşilbaş\'ın kullandığı 06 FB 0276 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Ümit Akdamar ile yanında oturan 1 okul görevlisi ve 5 öğrenci ile kamyonet sürücüsü Kemal Yeşilbaş ve yanında oturan 1 kişi yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 9 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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