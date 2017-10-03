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Eskişehir'de mühürlenen dernek binasına kumar baskını

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kumar oynandığı için mühürlenen dernek lokalinde mühür sökülerek içeride kumar oynadıkları belirlenen 85 kişiye 227'şer lira idari para cezası uygulandı, dernek yetkilisi 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

03 Ekim 2017 13:44

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kumar oynandığı için mühürlenen dernek lokalinde mühür sökülerek içeride kumar oynadıkları belirlenen 85 kişiye 227\'şer lira idari para cezası uygulandı, dernek yetkilisi 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak\'ta bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen dernek lokaline polisler tekrar baskın düzenledi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kapısındaki mühür sökülerek içeride \'Tombala\' adı altında kumar oynayan 85 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 19 bin 295 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, dernek yetkilisi 2 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür sökmek\' suçlarından yasal işlem başlattı.

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