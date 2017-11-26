Eskişehir'de mobilya imalathanesinde yangın

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'deki bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale bulundu.

Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi\'ndeki \'Kardeşler Mobilya\' adlı işyerinde gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yangını görüp ihbarda bulunmaları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatt süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü bildirdi.



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