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Spor

Eskişehir'de milli maç için bilet kuyruğu

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile Eskişehir'de oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçı için Türk taraftarlara misafir tribün bilet satışı başladı

30 Ağustos 2017 19:19

A Milli Futbol Takımı\'nın Hırvatistan ile Eskişehir\'de oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçı için Türk taraftarlara misafir tribün bilet satışı başladı. Taraftarlar, bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda 5 Eylül\'de oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçının Türk futbolseverler için taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletleri, geçen 16 Ağustos\'ta tükenmişti. Hırvatistan Futbol Federasyonu, misafir tribününde kendileri için ayrılan kontenjanı kullanmayacağını ve bu biletleri Türkiye Futbol Federasyonu\'nun kullanımına bırakması üzerine misafir tribün biletleri, Eskişehir\'deki eski Atatürk stadı gişelerinden Türk taraftarlar için satışa çıktı. 
15 liradan satılan biletlerden alabilmek için sabahın erken saatlerinde, stat önüne gelen futbolseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kuyrukta bekleyenlerin,
-Taraftarların konuşmaları,
-Bir bayan taraftarın konuşması,
-Kuyrukta bekleyenlerin görüntüsü

HABER-KAMERA:HAKAN TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)
 

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