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Eskişehir'de kumar ve fuhuş operasyonu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin 2 dernek binası lokaline düzenlediği operasyonda tombala oynadıkları belirlenen 110 kişiye 227'şer lira para cezası uygulandı, apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi ise gözaltına alındı

09 Eylül 2017 17:57

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin 2 dernek binası lokaline düzenlediği operasyonda tombala oynadıkları belirlenen 110 kişiye 227\'şer lira para cezası uygulandı, apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi ise gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ile İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak\'taki 2 ayrı dernek lokaline baskın düzenledi. Baskında tombala oynadıkları belirlenen toplam 110 kişiye 227\'şer lira olmak üzere 24 bin 970 lira para cezası uygulandı, 2 dernek yöneticisine de kumar için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentteki saatlik ve günlük kiraya verilen apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen biri kadın 2 kişiyi de gözaltına aldı.

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