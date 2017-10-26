Eskişehir'de kumar oynayan 223 kişiye 50 bin 621 lira ceza

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, 4 dernek lokaline düzenlediği baskında kumar oynadıkları belirlenen 223 kişiye 227\'şer lira idari para cezası kesildi. Ekipler, dernek yöneticisi 4 kişi hakkında soruşturma başlattı, bir dernek lokalinde pompalı tüfek ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri İstiklal ve Hoşnudiye Mahallesi\'ndemi 4 dernek lokaline baskın düzenledi. Baskında \'Tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 223 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 50 bin 621 lira idari para cezası verildi, dernek yönetici 4 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek\' suçundan yasal işlem başlatıldı. Polis ekipleri, lokallerdeki tombala makinelerine ve yaptıkları aramada bir lokalde buldukları pompalı tüfeğe el koydu.



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