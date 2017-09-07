Eskişehir'de kumar oynayan 149 kişiye 227'şer lira ceza

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'deki 2 dernek binasında tombala oynadıkları belirlenen 149 kişiye, \'kumar oynamak\' suçundan Kabahatler kanunu\'na göre toplam 33 bin 823 lira idari para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine dün gece İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak ile Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak\'taki 2 ayrı dernek binasına baskın düzedi. Polis ekipleri, 2 dernek binasında tombala oynadıkları belirlenen 149 kişiye kumar oynamaktan 227\'şer lira olmak üzere toplam 33 bin 823 lira idari para cezası uyguladı. Dernek yöneticisi 4 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak\' suçundan adli işlem başlatıldı.

