Eskişehir'de kumar baskını

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin ruhsatsız bir işyerine düzenlediği baskında kumar oynadıkları belirlenen 85 kişiye 227\'şer lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak\'taki ruhsatsız olan bir işyerine baskın düzenledi. Ekipler, \'tombala\' adı altında kumar oynayan 85 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 19 bin 295 lira idari para cezası uyguladı, işyeri yetkilisi E.Ö. hakkında da \'kumar oynamak için yer temin etmek\' suçlarından yasal işlem başlattı. Polis ekipleri lokalde bulunan 1 tombala makinesi, 2 kamera, 4 televizyon, 1 amatör el telsizi ile çok sayıda pul ve karta el koydu.