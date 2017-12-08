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Eskişehir'de Kudüs protestosu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yaklaşık 2 bin kişi cuma namazı sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti

08 Aralık 2017 20:02

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yaklaşık 2 bin kişi cuma namazı sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.
Cuma namazı sonrasında kalabalık Vilayet Meydanı\'nda toplandı. Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ile çeşitli siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı ortak basın açıklamasını İnsani Yardım Vakfı (İHH) Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş okudu. Karadaş, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:
\"İsrail\'in Filistin ve Kudüs\'te varlığı gayrimeşrudur. Varlık sebebi işgaldir ve işgal devam etmektedir. İsrail\'in işgali hiçbir hukuk sisteminde kabul edilmesi mümkün olmayan bir işgal hareketidir. Müslüman ülkelerin halklarına ve hükümetlerine sesleniyoruz; Zaman kaybetmeksizin, bahane üretmeksizin, politik komplekslere takılmaksızın topyekûn İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkiler kesilmelidir. Türkiye, İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeli, bugüne kadar Filistin aleyhine olan İsrail işgali lehine olan tüm anlaşmaları ve mahkeme kararlarını iptal etmelidir. Kudüs Filistin\'in başkentidir. Bütün Müslümanların kutsalıdır. Hiçbir zaman İsrail\'in başkenti olmayacaktır. Kudüs İslam\'ın ilk kıblesidir, Kudüs Müslümanların mahremidir.\"
Basın açıklamasının ardından kalabalık, çeşitli sloganlar atarak Üniversite Caddesi\'ne kadar yürüdü ve daha sonra dağıldı.

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