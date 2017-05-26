Eskişehir'de korkutan patlama

Eskişehir'de kızarmış tavuk satan bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Cadesi'nde Fatma Yılmaz'a (58) ait iş yerinde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan Yılmaz ile onu kurtarmak isteyen Ahmet Yavuz yaralandı. Yaralılar, Yunus Emre ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.