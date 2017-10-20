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Eskişehir'de kazalar mobese kameralarında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

20 Ekim 2017 00:47

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü\'nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Emniyet Müdürlüğü\'nün Facebook sayfasında paylaştığı görüntülerde kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yer aldı. Görüntülerde iki otobüsün arasında sıkışan kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayanın koşarak araca çarpması, U dönüşü yapan bir otomobile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin çarpması, tramvay durağı yanında yürüyen bir kişiye otomobilin çarpma anı, 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması, üniversite kampüsünden çıkan bir otomobile başka bir otomobilin çarpması dikkat çekti. Mobese kameralarının kaydettiği görüntülerde, bir otomobil de refüje çıkıyor, geri geri gelen otomobile ise başka bir otomobil çarpıyor.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, aynı Facebook sayfasında trafik kazaları konusunda vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:
\"İlimiz merkezinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde kazaların; yandan çarpma, yayaya çarpma, arkadan çarpma ve devrilme, savrulma şeklinde meydana geldiği anlaşılmaktadır. İl merkezinde meydana gelen kazaların önlenerek, sürücü, yolcu ve yaya olarak içinde bulunduğumuz trafik ortamının daha güvenli hale gelmesi için; Sürücülerin il merkezindeki cadde ve sokaklarda seyir halinde iken dikkatli olmaları, özellikle okul önlerinde öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinde yol vermeleri, Araç sürücülerinin hız limitlerine riayet ederek, aşırı hızlı araç kullanmamaları, Kırmızı ışıklı trafik işaretlerine uymaları, trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri, Yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde öncelikle üst geçit veya yaya geçitlerini kullanmaları, üst geçit veya yaya geçidi bulunmayan yerlerde görüşün açık olduğu köşe başlarından dikkatli bir şekilde geçmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; uyulan her kural bizi hayata bağlar.\"
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