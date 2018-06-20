Eskişehir'de kaza: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Eyüp KELEBEK/SİVRİHİSAR,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26\'ncı kilometresindeki Kaymaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Canpolat yönetimindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da bir maden şirketinin önündeki menfeze çarptı. Kazada araçta bulunan Merve Canpolat, Dursun Canpolat, Ayşe Canpolat ve İkbal Canpolat olay yerinde, Erol Canpolat ise kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan araç sürücüsü Mustafa Canpolat ile Tuğba Canpolat kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Sürücü Mustafa Canpolat\'ın Bursa\'da avukat olarak görev yaptığı belirtildi, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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