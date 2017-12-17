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Eskişehir'de kasap, silahlı saldırıda öldü

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de kasaplık yapan 25 yaşındaki Onur F

17 Aralık 2017 03:51

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de kasaplık yapan 25 yaşındaki Onur F., uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Şeker Mahallesi Hatboyu Caddesi\'nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Onur F., boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Onur F., ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Onur F., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olay yerinde yapılan incelemede 7 boş mermi kovanı bulunurken, polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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