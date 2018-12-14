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Eskişehir'de kar, kenti beyaza bürüdü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü, çocuklar polisle kartopu oynadı, bazı kişiler ise kar altında selfie çekti

14 Aralık 2018 04:53

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de akşam saatlerinde etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü, çocuklar polisle kartopu oynadı, bazı kişiler ise kar altında selfie çekti.
Eskişehir\'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca belirli aralıklarla etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Kimileri Porsuk Çayı kıyısında ve köprüleri üzerinde cep telefonlarıyla selfie çekerken kimileri de birbirine kartopu attı. Küçük yaştaki çocuklar ise polislerle kartopu oynadı.
Gençler arasında da kartopu savaşının yaşandığı Eskişehir\'de, kar nedeniyle bazı semtlerde yollarda oluşan buzlanmalar ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı. 

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