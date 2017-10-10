Eskişehir'de kadınlardan müftülere nikah kıyma yetkisine tepki

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de kadınlar, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı olduklarını belirterek buna ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nda toplanan çeşitli dernek ve kuruluşlara üye yaklaşık 50 kadın, basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi verilmesine ilişkin yasa tasarısının kadınların tüm itirazlarına karşın Türkiye Büyük Milet Meclisi\'nin (TBMM) gündemine geldiğini söyledi. TBMM\'deki başta kadın milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerini bu yasa tasarısını reddetmeye çağıran Sevgi Akmen şöyle dedi:

\"Kadınlar açısından kazanımlarını yok sayan, laikliğe meydan okuma anlamına gelen bu yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu\'nda reddedilmesini talep ediyoruz. Getirilen düzenleme Atatürk\'ün kurduğu laik hukuk devriminin en önemli yasası olan Türk Medeni Kanuna ve Anayasamıza açık bir şekilde aykırıdır. Medeni kanun, Türkiye\'de kadın hakları devriminin en önemli halkasıdır. Evlenme akdine dini bir nitelik tanıyarak müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi zamanla evlenmenin sonuçlarına, boşanmaya da aynı niteliği tanımanın yolunu açacaktır. Laik bir ülkede din adamlarına böyle bir yetki verilmez. Diğer yandan din adamlarına verilen evlendirme yetkisi dini nikah ve ve laik nikah farklılığı oluşturarak toplumda ayrışma yaratacaktır. Bu nedenle de kabul edilemez. Türkiye\'de Cumhuriyetle kurulmuş olan hukuk birliği bu yasa ile büyük bir yara alacak, her dini inanç sahibinin kendi dini ihtiyacına göre evlenmesinin yolunu açacaktır. Bu düzenleme çoklu evliliği teşvik edecek, küçük yaştaki kız çocuklarının dini nikahla evlendirilerek resmi nikahtan yoksun bırakılmasını sağlayacaktır. 5 yaşında tesettüre giren, 15 yaşında evlendirilen kız çocuklarımızı medeni kanunun güvencesinden yoksun bırakanları tarih asla affetmeyecektir.\"



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