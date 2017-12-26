T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de kadın girişimci adayları sertifikalarını aldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kapsayıcı Büyüme Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle 'Fikrim Geleceğim' adı altında düz

26 Aralık 2017 17:53

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kapsayıcı Büyüme Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle \'Fikrim Geleceğim\' adı altında düzenlenen kadın girişimci yetiştirme programı eğitimlerine katılan 30 girişimci kadın adayı, sertifikalarını aldı.
Eskişehir Divan Express Hotel\'de düzenlenen sertifika törenine Ak Parti Milletvekili Emine Nur Günay, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hüsniye Tali, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü Tamer Atabarut, Kapsayıcı Büyüme Derneği Başkanı Kadir Kılıçparlar ile kadın girişimci adayları  katıldı. 
Törende konuşan milletvekili Emine Nur Günay, 2023 yılında hedefin yüzde 41 kadın istihdam oranına ulaşmak olduğunu söyledi. Günay konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Bir ay önce burada almış olduğunuz girişimcilik eğitimi ile geleceğimizi inşa edecek olan bir bütünün parçaları oldunuz. Günümüzde girişimcilik ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal alandaki etkinliğin itici gücü olarak kabul edilmekte, kalkınma planlarında ve ekonomi politikalarının odağında yer almaktadır. 2017 yılında Türkiye girişimcilik endeksinde 137 ülke içinde 36\'ncı sıradadır. Son 3 yılda sıralama olarak 2016 yılında 28\'inci, 2015 yılında 25\'inci ve 2014 yılında 40\'ıncı sırada yer almıştır. Unutmayalım, Türkiye\'nin elinde kullanmadığı önemli bir girişimcilik potansiyeli var, o da kadınlardır. Son 10 yılda kadın istihdamındaki artış erkek istihdamındaki artışın iki buçuk katından fazla olmuştur. 2023 hedefimiz ise yüzde 41 kadın istihdam oranına ulaşmaktır. Ancak kadınlar için bu oranları da yeterli bulmuyoruz.\"
Yapılan konuşmaların ardından 46 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 kadın girişimci adayına sertifikaları verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR KüçükOrtaGeliştirmeDesteklemeBaşkanlığı KOSGEB Kapsayıcı Büyüme DerneğiBoğaziçiYaşamboyu Eğitim MerkeziGeleceğimEskişehir Divan Express HotelAk Parti Milletvekili Emine Nur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24