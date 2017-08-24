Eskişehir'de kaçak radyoaktif madde operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, nükleer sanayi ile medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Piyasa değerinin 2 milyon olduğu tahmin edilen maddelerin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Habertürk'te yer alan ahbere göre alınan bilgiye göre, radyoaktif madde kaçakçılığı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolunun 27. kilometresindeki bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi.

Sorgular sürüyor

Şüpheliler M.D. (49), M.G. (52), D.Z. (50) ve E.A'yı (58) gözaltına alan jandarma ekibi, araçta yaptığı arama ve kontrollerde, 9 cam tüp içinde nükleer sanayide ve medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirdi. Piyasa değerinin 2 milyon avro olduğu tahmin edilen maddelerin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.