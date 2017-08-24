T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de kaçak radyoaktif madde operasyonu

Operasyonda ele geçirilen radyoaktif maddenin piyasa değerinin 2 milyon olduğu tahmin ediliyor

24 Ağustos 2017 17:25

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, nükleer sanayi ile medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Piyasa değerinin 2 milyon  olduğu tahmin edilen maddelerin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Habertürk'te yer alan ahbere göre alınan bilgiye göre, radyoaktif madde kaçakçılığı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolunun 27. kilometresindeki bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi.

Sorgular sürüyor

Şüpheliler M.D. (49), M.G. (52), D.Z. (50) ve E.A'yı (58) gözaltına alan jandarma ekibi, araçta yaptığı arama ve kontrollerde, 9 cam tüp içinde nükleer sanayide ve medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirdi. Piyasa değerinin 2 milyon avro olduğu tahmin edilen maddelerin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

ETİKETLER

Eskişehirradyoaktif maddeoperasyonele geçirildiSezyum 137

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24