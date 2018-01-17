Eskişehir'de işitme engelli gençlerin sessiz protestosu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de bir grup işitme engelli genç, Adana\'da işitme engelli Agit Acun\'un 4 kişi tarafından minibüs içerisinde dövülmesini sessiz şekilde protesto etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine işitme engelli yaklaşık 30 genç, bu akşam Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı. Ellerinde \'Agit için adalet\' yazılı kağıtlar taşıyan işitme engelliler işaretlerle, yaptıkları eylemi anlatmaya çalıştı. Engelliler, Adana\'da bir minibüs içerisinde 4 kişinin saldırısına uğrayan Agit Acun\'un başına gelenlerin tüm işitme engellilerin başına gelebileceğini belirtti. Saldırıyı protesto eden işitme engelliler, ellerindeki \'Agit için adelet\' yazılı kağıtları bir süre yoldan geçenlere gösterdikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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