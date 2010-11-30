-ESKİŞEHİR'DE İNŞAAT KALIBI ÇÖKTÜ: 6 YARALI ESKİŞEHİR (A.A) - 30.11.2010 - Eskişehir'de inşaatta kalıbın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi eski fabrikalar bölgesinde yapımı devam alışveriş merkezinin ikinci katındaki demir ve tahtadan oluşan kalıp yıkıldı. Kalıbın altında kalan işçiler Muammer Yılmaz, Bekir Kaplan, Halil Çolak, Ali Geleş, Oktay Kara ve Mehmet Özlü yaralandı. Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Gürcüoğlu, inşaat alanında incelemelerde bulundu.