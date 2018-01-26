Eskişehir'de ikinci kedi vahşeti iddiası: Üniversite öğrencisi bir kediyi çamaşır makinesine attı, diğerini zehirledi

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin bir kediyi zehirleyerek öldürdüğü, diğerini ise çamaşır makinesine atarak boğduğu iddia edildi. Eskişehirli hayvanseverler duruma tepki gösterirken, iki kediyi öldürdüğü iddia edilen öğrenci ise üç aylık kedinin verdiği yemeği yemesinin ardından öldüğünü, diğerinin ise yanlışlıkla çamaşır makinesinin içine girdiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi Abdullah Ç., önce sahiplenmek istediğini sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında paylaştı. Ardından kedisi kaçmış gibi başka bir ilan veren genç, şüpheli tavırları dolayısıyla hayvanseverlerin dikkatini çekti.

Çelişkili ifadeler kullanan Abdullah Ç., kendisini zorlayan hayvanseverlere kedisinin aslında kaçmadığını itiraf etti. İki kedinin de öldüğünü anlatan genç, korktuğu için hayvanların ölüsünü poşetlere koyarak çöpe attığını söyledi.

"Zehirlemedim, yağlı döneri yedikten sonra öldü"

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, suçlamaları kabul etmeyen üniversiteli, üç aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, verdiği yağlı döneri yedikten sonra öldüğünü ve onu çöpe attığını söylüyor.

Evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin bunu fark etmediğini öne süren Abdullah Ç., görüntülere göre "Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" diye devam ediyor.

Çamaşır makinesinde ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da "Onlar kan değil, salça" yanıtını veriyor.

Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kediye işkence yapan üniversite öğrencisi, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Eskişehir'de üç yıl önce meydana gelen başka bir olayda da sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanayla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Mustafa Can Aksoy, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.