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Eskişehir'de iğrenç olay; 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden 3 kişi gözaltına alındı

14 yaşındaki çocuğun, annesinin ilk eşi, üvey kardeşi ve kuzeni tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı

28 Nisan 2017 00:12

Eskişehir'de ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğunun rehberlik öğretmenine, üvey babası, üvey kardeşi ve öz dayısının oğlu tarafından tecavüze uğradığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Eskişehir'de oturan ortaokul öğrencisi S.Y., annesi Aynur Y.'nin, ilk evliliğini Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Mesut G. ile yaptığını daha sonra boşanıp babasıyla evlendiğini söyledi.

Babasının psikolojik sorunları olduğunu ifade eden S.Y. annesinin yaz tatillerinde ve bayram tatillerinde kendisini boşandığı ilk eşinin evine gönderdiğini belirtip, "Annem beni 6 yaşından itibaren İznik'te oturan ilk eşi Mesut G.'nin evine gönderiyordu. Mesut G., 6 yaşından bu yana her İznik'e gittiğimde beni öpüp, tacizde bulunuyordu. Bunu aileme söyleyemedim. Daha sonra oğlu Emre G.'de bana tacizde bulundu. Emre bir yıl önce tecavüz etti. Bunu öğrenen babası da benimle cinsel ilişkiye girdi. Karşı çıkınca 'Seni babana söyleyecğiz' diyerek tehditler yağdırdılar. Korkup iğrenç ilişkiyi kabul ediyordum. Ayrıca, Eskişehir'de yaşayan öz dayımın oğlu Metehan Y.'de bana tecavüz etti" dedi.

 

Mesut G. tutuklandı

 

Okul idaresi bu ididalar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çocuk Şubesnde psikiyatri eşliğinde S.Y.'nin alınan ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatan polis, üvey baba Mesut G. ve oğlu 22 yaşındaki Emre G.'yi Bursa'nın İznik ilçesinde, kuzeni 20 yaşındaki Metehan Y.'yi ise Kütahya'da gözaltına alındı.

Eskişehir'e getirilen şüphelilerden sorgulamaları tamamlanan üvey baba ile oğlu adliyeye sevk edildi. Mesut G. tutuklanırken, Emre G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Sorgulaması devam eden Metehan Y.'nin ise daha sonrra adliyeye gönderileceği belirtildi.

Yaşanan bu olay sonrası savcılığın talimatı ile S.Y., Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi.

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