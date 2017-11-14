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Eskişehir'de HDP İl Başkanı'na 4 yıl 2 ay hapis cezası

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile eş başkanlık görevinde bulunan Işık Polat, 4'er yıl 2'şer ay, il yöneticisi 8 kişi de 2 yıl 1 ay ile 1 yıl

14 Kasım 2017 21:39

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile eş başkanlık görevinde bulunan Işık Polat, 4\'er yıl 2\'şer ay, il yöneticisi 8 kişi de 2 yıl 1 ay ile 1 yıl 8 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Aralık 2016 tarihinde, HDP Eskişehir İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ve il yöneticisi 10 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan 11 şüpheliden İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile eş başkanlık yapan Işık Polat tutuklanırken, 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Haklarında Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan tutuklu sanıklardan Uluçelebi ile Polat geçen 13 Temmuz\'daki duruşmada tahliye edildi.
Yargılanmalarına bugün devam edilen tamamı tutuksuz olan 11 sanık, suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti; Ahmet Uluçelebi ile Işık Polat\'ı 4\'er yıl 2\'şer ay; diğer sanıklar Şerife Yiğit\'i 2 yıl 1 ay; Tanya Kaya, İsmet Avcı, Mehmet Latif Çelebi, Çağla Bıyıklı, Hacı Bekir Özbek, Mehmet Selim Acun ile Hikmet Aydın\'ı da 1\'er yıl 8\'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, Rana Açıkgöz\'ün ise beraatına karar verdi.

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