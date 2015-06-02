Eskişehir'de HDP bürosuna saldırı

Eskişehir'de HDP'nin seçim bürosuna gece kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Olay sırasında kapalı olan, Gültepe Mahallesi Halk Caddesi'ndeki seçim bürosunun camı kırıldı. Sabah saatlerinde olayın farkına varan partililer durumu polise bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Güvenlik şubelerinde görevli polisler olay yerine incelemelerde bulundu. DHA'dan Eyüp Kelebek ve Kemal Atlan'ın haberine göre, Eskişehir Adalet Sarayı önünde basına açıklama yapan HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 Haziran cuma günü Eskişehir'de yapacağı mitingin engellenmesi için İlçe Seçim Kurulu'na dilekçeyle başvurduğunu söyledi.

Uluçelebi "Erdoğan Eskişehir'e geliyor ve bir miting düzenleyecek. Pazar günü de Eskişehir'de seçimler olacak. Türkiye'nin her yerinde Davutoğlu miting yaptığı gibi Tayyip Erdoğan da il il geziyor, muhalefet partilerine veryansın ediyor. Yani haksız bir rekabete neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı gibi değil de bir parti başkanı gibi davranmaktadır. Hem yeminini hem de yasaların ona verdiği görevi çiğnediği çok açıktır. Biz ilçe seçim kuruluna dilekçe veriyoruz" ifadelerini kullandı.