"Eskişehir'de hayatına son veren 17 yaşındaki genç tecavüze uğradı" iddiası

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meslek lise öğrencisi 17 yaşındaki D.C., 4 gün önce kendisini asarak yaşamına son verdi. Polise başvurup tecavüze uğradığını öne süren bir okul arkadaşının, D.C.'nin de bu kişilerin tecavüzüne uğradığını iddia etmesi üzerine gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sivrihisar İlçesi'ndeki meslek lisesinde okuyan D.C adlı erkek öğrenci, 4 gün önce kendisini asarak intihara kalkıştı. İpten indirilen D.C., çağırılan ambulansla, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak D.C., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. D.C.'nin cenazesi, yakınları tarafından Ankara'nın Polatlı İlçesi'ne götürülerek toprağa verildi.

Okul arkadaşından tecavüz iddiası

D.C.'nin intiharının ardından ismi açıklanmayan bir okul arkadaşı, polise gidip kendisine 3 kişinin tecavüz ettiğini belirterek, "Bu kişiler D.C.'ye de tecavüz etmiş olabilirler. D.C.'de bu yüzden intihar etmiş olabilir" iddiasında bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, işsiz olan 25 yaşlarındaki Y.S. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. cinsel saldırı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada Polatlı'dan Sivrihisar'a gelen D.C.'nin yakınlarının serbest kalanlardan bir kişiye ait işyerinin camlarını kırdığı belirtildi.