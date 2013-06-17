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Eskişehir'de Gezi direnişine biber gazlı ve TOMA'lı müdahale

Eskişehir'de devam eden gösterilerde polis direnişçilere boyalı su sıktı. Gezi Parkı direnişçileri ile polis arasında çatışma yaşandı

17 Haziran 2013 12:52

Gezi Parkı direnişi 20. gününe girerken ülkenin birçok yerinde düzenlenen eylemlere polisin müdahalesi devam ediyor. Sabah 06:00 sularında Eskişehir'de polisin cadır alana girmesiyle çatışmalar başladı.

Eskişehir'de, Taksim Gezi Parkı eylemine destek vermek için geçen 4 Haziran'da Espark Alışveriş Merkezi önünde kurulan yaklaşık 250 çadırı bu sabah erken saatlerde Çevik Kuvvet ekipleri kaldırdı.

Çeşitli kentlerden gelen Çevik Kuvvet polislerinin de katıldığı müdahalede, çadırlar kaldırılıp kamyonlara yüklendi. Eylemci grupla bir esnaf arasında çıkan kavgayı polisler büyümeden önledi.

Çadırın kaldırılmasından sonra eylemci gruba TOMA'larla sokak aralarında biber gazlı müdahalede bulundu. Atılan taşlardan bir basın mensubu yaraladı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin gruplara zaman zaman müdahalesi sürüyor...

 

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