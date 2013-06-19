Eskişehir'de çatışmalar gece boyunca sürdü

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri dün geceden bu sabaha kadar süren olaylara neden oldu. Polis ve göstericilerin karşı karşıya geldiği olaylarda bir polis başından yaralanırken biber gazından etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki Espark önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, "Her yer Taksim her yer direniş" ve "Hükümet istifa" şeklinde slogan atarak yürüyüşe geçti. Göstericiler, Üniversite, Seylap, Sakarya, Kırım ve İsmet İnönü caddelerinden yürüyerek tekrar Espark Alışveriş Merkezi önüne geldi.

Gece ilerleyen saatlerde Espark Alışveriş Merkezi önünde kalan yaklaşık 500 kişi, yolu trafiğe kapatınca çevik kuvvet polisleri uyarıda bulundu. Yolu kapatmakta ısrar eden gruba Çevik Kuvvet polisleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Müdahalenin ardından kaçan göstericiler Yenibağlar Mahallesi Seylap Caddesi'nde kısa sürede toplanıp barikatlar kurdu ve yer yer getirdikleri tahtaları ateşe verdi.

Çevik kuvvet polislerinin sert müdahalesiyle karşılaşan göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı. Bir süre ara sokaklarda gösterici kovalayan polisler ise Espark Alışveriş Merkezi önüne dönerek beklemeye başladı.

Gece saat 01.00 sıralarından başlayıp sabah saat 05.30'a kadar devam eden kovalamacada TOMA araçlarından zaman zaman basın mensuplarının da üzerine basınçlı su ve biber gazı sıkıldı. Biber gazından 1 gazeteci ile 3 kadın etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Göstericilerin attığı taşın kafasına isabet etmesi sonucu yaralanan 1 polis memuru ambulansla hastaneye götürüldü.