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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi havacılar adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde, havacılara yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 18'i muvazzaf 24 asker, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi

07 Mayıs 2018 17:06

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde, havacılara yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 18\'i muvazzaf 24 asker, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'nün \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Nisan günü Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Balıkesir, Amasya, Kütahya ve Eskişehir\'de gerçekleştirilen operasyonda, aralarında pilotlar ile pilotlara uçuş belgesi veren tabip subayların da bulunduğu 18\'i muvazzaf ve 6\'sı TSK\'dan ihraç edilen 24 kişi gözaltına alındı. Götürüldükleri TEM Şubesi\'nde sorguları tamamlanan 24 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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