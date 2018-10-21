T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 polis adliyeye sevk edildi

21 Ekim 2018 18:45

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 polis adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden daha önce meslekten ihraç edilen komiser Hasan Ö. tutuklandı, diğer 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 1\'i meslekten ihraç edilen 5 polisi önceki gün gözaltına aldı. \'Terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan şüpheliler, TEM Şubesi\'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 
Şüphelilerden meslekten ihraç edilen komiser Hasan Ö., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 4 polis ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİRFETÖPDYHasanEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMEskişehir Cumhuriyet BaşsavcılığıTEMSulh Ceza Hakimliğince
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24