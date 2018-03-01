Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 6 iş adamı gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda, 6 iş adamı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği\'nin eski üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 6 iş adamı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.