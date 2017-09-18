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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 polis adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 emniyet mensubundan 4'ü, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 4'ü ise adliyeye sevk edildi

18 Eylül 2017 19:15

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 emniyet mensubundan 4\'ü, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 4\'ü ise adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 14 Eylül\'de aralarında KHK ile açığa alınan ve emekli olanların da bulundu 8 emniyet mensubunu gözaltına aldı. Şüphelilerden 4\'ü TEM Şubesi\'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, sorgulamaları tamamlanan diğer 4 şüpheli H.V., N.D., F.Ö. ve O.Ö. ise bugün adliyeye sevk edildi. 

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