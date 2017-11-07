Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 astsubay gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- AMASYA ve Muğla Cumhuriyet Savcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir\'de 4 astsubay gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri bu sabah 4 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1\'i daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmiş olan 4 astsubay gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramanın ardından FETÖ şüphelisi astsubaylar TEM Şubesi\'ne götürüldü. Şüphelilerden 2\'sinin Amasya\'ya, diğer 2\'sinin de Muğla\'ya gönderilecekleri bildirildi.